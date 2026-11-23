Аутор:АТВ редакција
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У банатском селу у близини Алибунара понуђено је на продају комплетно сеоско домаћинство са кућом од 80 квадратних метара, професионалним пластеником, стаклеником и комплетном опремом за производњу цвијећа, поврћа и расада, по цијени од 45.000 евра.
Имање површине 14 ари замишљено је као прилика за породични бизнис и замјену градског живота сеоским амбијентом.
У оквиру домаћинства налази се усељива кућа од 80 квадратних метара са етажним гријањем на засебни котао, као и помоћна просторија предвиђена за складиштење материјала, паковање производа или клијање биљака.
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Пољопривредни дио имања обухвата професионални пластеник од 450 квадратних метара са двоструком фолијом и ваздушним слојем за бољу топлотну изолацију, као и стакленик од 60 квадрата опремљен системима за гријање и хлађење.
Производни простор садржи и покретне столове површине 160 квадратних метара са подним гријањем и сензорима за подешавање температуре по зонама, уз додатних 40 квадратних метара бочних и висећих површина за узгој.
Објекти посједују инсталирану расвјету за ноћни рад и контролу освјетљености биљака. Грејни систем комбинује котао на земни гас снаге 65 киловата и помоћни електрични котао од 17 киловата.
Температура у објектима и на столовима прати се путем сензора повезаних са централним управљачким системом, док свјетлосни и звучни аларми упозоравају на мраз.
Софтвер подржава надоградњу и могућност даљинског праћења преко мобилног телефона.
Посао је тренутно у паузи, а прије поновног покретања производње неопходно је обавити провјеру инсталација, пумпи и гријања, као и замјену дијелова заптивки, агротекстила и фолије.
Власник наводи да је имање укњижено, власништво уредно, а почетна цијена од 45.000 евра подложна је договору са озбиљним купцима након обиласка имања, преноси Телеграф.рс.
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