Аутор:АТВ редакција
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Апарати Сеизмолошког завода Србије регистровали су касно синоћ земљотрес јачине 2.2 степена по Рихтеру.
Потрес је регистрован на подручју града Јагодине, на око 130 km од Београда.
Ријеч је о слабијем потресу који је забележен у 23.04 часова.
Подсјетимо, у Србији је јуче рано ујутру регистрован и земљотрес на западу земље у Горњем Милановцу.
(Телеграф)
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