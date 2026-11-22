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На сметлишту у близини мјеста Орловат пронађено је беживотно тијело непознате женске особе, а према првим незваничним информацијама, тијело је затечено унакажено.
На сметлишту у близини мјеста Орловат пронађено је беживотно тијело непознате женске особе, а према првим незваничним информацијама, тијело је затечено унакажено.
Сумња се да су тијело након смрти раскомадале животиње. Идентитет настрадале жене за сада није познат.
Полиција је обавила увиђај на лицу мјеста, а дежурни тужилац је наложио обдукцију тијела како би се утврдио тачан узрок и вријеме смрти, као и идентитет жене. Истрага о овом случају је у току, преноси Курир.
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