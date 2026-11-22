Аутор:АТВ редакција
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У једној цркви у региону Алгау, због неисправног система за гријање, 19 особа отровано је угљен-моноксидом. Четири особе биле су у тешком стању, изјавио је портпарол надлежне службе за хитне интервенције.
Велика акција спасавања одиграла се у Бад Гронебаху, у округу Унтералгау, у Баварској. Полиција из Кемп тена саопштила је за Билд да је око 10.50 часова примљен позив из капеле замка.
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Током богослужења Свештеничког братства Светог Петра, једном дјетету је позлило, саопштио је Баварски Црвени крст (БРК). Када су спасилачке екипе стигле на лице мјеста, и други посјетиоци вјерске службе жалили су се на здравствене тегобе. Мјерни уређај регистровао је присуство угљен-моноксида.
Портпарол Баварског Црвеног крста Сохраб Тахери-Сохи изјавио је за Билд: "Могу да потврдим да је спроведена велика акција спасавања и да је погођено више од 50 особа."
На лице мјеста упућено је неколико ватрогасних возила и амбулантних кола. Претпоставља се да је дошло до цурења гаса
На питање Билда, полиција је саопштила да има 19 повријеђених, међу којима је најмање двоје дјеце. Портпарол у том тренутку није могао да изнесе конкретне податке о тежини повреда.
Повријеђени су најприје превезени у ватрогасни дом, гдје им је указана помоћ, пише лист Аллгäуер Зеитунг. Према подацима Баварског Црвеног крста, њих 16 превезено је у болнице ради даљег лијечења и прегледа.
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Двије особе превезене су хеликоптером хитне помоћи, али не због тежине повреда, већ зато што се хеликоптер већ налазио на лицу мјеста, нагласио је Црвени крст.
Према резултатима прегледа, повријеђени су, срећом, имали само лакше повреде или блаже здравствене тегобе. Нико није тешко повријеђен, а нарочито нико није био животно угрожен.
Интервенција је трајала до послијеподневних часова. Полиција тренутно сумња да је узрок инцидента цурење угљен-моноксида. Отровни гас могао је да исцури из неисправног система за гријање.
Угљен-моноксид (ЦО) је отрован гас без боје, мириса и укуса, који, између осталог, настаје усљед непотпуног сагоријевања. Када се удахне, преко плућа доспијева у крв и снажно се везује за хемоглобин, црвени крвни пигмент.
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Због тога крв постепено губи способност да преноси кисеоник до органа и ткива. Тешко тровање угљен-моноксидом може довести до губитка свијести, трајних оштећења, а у најгорем случају и до смрти.
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