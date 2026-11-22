Аутор:АТВ редакција
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Њемачка министарка правде Стефание Хубиг припремила је измјену закона према којој би мушкарци који убију партнерку или бившу партнерку зато што их је напустила убудуће били осуђивани за тешко убиство, за које је прописан доживотни затвор.
Према нацрту закона у који је увид имао њемачки лист Билд ам Соннтаг, у члан 211 Кривичног законика, који дефинише тешко убиство, изричито би се уписали "мотиви засновани на полу или други мотиви који исказују презир према човјеку".
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Циљ је да се злочини, када мушкарац убије жену јер га напушта или не прихвата да она сама одлучује о свом животу, јасно третирају као тешко убиство.
"Готово сваки дан у Њемачкој мушкарац убије своју партнерку или бившу партнерку, или то покуша. Ко убије жену зато што га жели напустити, мора бити кажњен као убица", рекла је Хубиг.
Оваква дјела у Њемачкој се и данас могу квалификовати као тешко убиство, али се то не дешава увијек. Хубиг наводи да судови у неким случајевима узимају у обзир да починилац "није знао излаз" и да је био "смртно тужан", па га осуде за обично убиство, а не за тешко убиство.
Разлика у казни је велика. За тешко убиство њемачки закон прописује доживотни затвор и оно не застаријева, док је за обично убиство предвиђено од пет до 15 година затвора.
Дио женских организација тражи да убиство жене у Њемачкој постане посебно кривично дјело, али Хубиг то одбија. Такво рјешење, каже, "нема никакве предности у односу на оно што планирамо, а има далеко веће недостатке".
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Према савезном извјештају њемачке полиције за 2024. годину, који су представили Министарство унутрашњих послова и Савезна криминалистичка канцеларија те године у Њемачкој је убијено 308 жена. Њих 132 убили су партнери или бивши партнери, преноси Кликс.
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