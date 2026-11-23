Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска еуфорија у Бањалуци достиже врхунац уочи једне од највећих утакмица које ће ФК Борац одиграти у својој историји.
На Градском стадиону "црвено плави" одмјериће снаге са Аталантом из Бергама, а присталице бањалучког клуба прижељкују подвиг.
Навијачки, како и доликује, сања се велики тријумф, а поруке подршке играчима стижу са свих страна, па тако и са - школске табле.
Првог радног дана нове седмице, након што је звоно означило крај првог часа један довитљиви средњошколац на табли је оставио јасну поруку:
"Срушићемо Аталанту у Бањалуци!", написано је кредом на италијанском језику.
Улазница више нема у продаји, а на дупке пуном "Градском" фудбалери Борца покушаће да на плећа баце тим који вриједи скоро пола милијарде евра.
Нека им је са срећом.
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