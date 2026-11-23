Аутор:АТВ редакција
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Представница Црне Горе на избору за Мис универзума 2026. године, 22-годишња Марија Александра Ивезај, привукла је пажњу током представљања националних костима у Порторику.
На сцени је рукама обликовала знак двоглавог орла, који се повезује са албанским националним идентитетом.
Њен гест изазвао је расправе на друштвеним мрежама, а о свему су извјештавали и бројни регионални медији.
Током представљања националних костима, одржаног 21. новембра у Сан Хуану, Ивезај је рукама обликовала знак који подсјећа на двоглавог орла са албанске заставе. Исти гест током представљања показала је и представница Албаније.
Црногорска представница је потом на свом Инстаграм профилу објавила и фотографије у националном костиму, на којима поново показује исти знак.
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Овај гест привукао је пажњу због чињенице да Ивезај на међународном такмичењу представља Црну Гору, док се симбол који је показала најчешће користи као израз албанског националног идентитета.
Поједини регионални медији њен потез описали су као скандал, а неки су га повезали и са идејом такозване Велике Албаније. Међутим, нема потврде да је Ивезај овим гестом жељела да пошаље такву политичку поруку.
Двоглави орао један је од најпрепознатљивијих албанских националних симбола. Црни двоглави орао налази се на црвеној застави Албаније.
Овај гест познат је и у спорту, гдје га користе поједини спортисти албанског поријекла, нарочито током прослављања побједа и постигнутих голова.
У одређеним политичким контекстима повезује и са албанским национализмом, али његово показивање само по себи није доказ подржавања идеје Велике Албаније.
Занимљиво је и то да се двоглави орао налази на грбу Црне Горе, иако је ријеч о другачијем хералдичком приказу.
Марија Александра Ивезај има 22 године, албанског је поријекла и долази из Тузи у Црној Гори. На свом Инстаграм профилу описује се као "поносна Албанка која представља Црну Гору".
Студира право на Универзитету Црне Горе, а повезује се и са иницијативом "Хер Блум", која је усмјерена на подршку образовању дјевојчица.
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Титулу Мис универзума Црне Горе освојила је у јуну ове године у Тирани, гдје су на заједничкој свечаности изабране и представнице Албаније и Косова.
Овогодишњи избор за Мис универзума одржава се у Сан Хуану, у Порторику, а ријеч је о 75. издању међународног такмичења љепоте.
Представљање националних костима један је од дијелова такмичења у којем учеснице кроз одјећу и пратеће детаље представљају културу, традицију и историју земаља из којих долазе.
Велико финале заказано је за 24. новембар, када ће бити проглашена нова Мис универзума.
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