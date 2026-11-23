Аутор:АТВ редакција
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Припрема посне славске трпезе за 20 гостију током предстојећег Божићног поста може да буде значајан финансијски издатак, а избор између домаће припреме и готових производа прави велику разлику у цијени.
Наручивање готове рибе и посних колача умјесто сопствене припреме може да увећа трошак за близу 12.000 динара, док сопствена зимница и домаћа ракија знатно растерећују кућни буџет.
Божићни пост почиње 28. новембра и траје шест седмица, до Божића, 7. јануара по јулијанском календару. Током цијелог периода све крсне славе, према црквеном типику, обиљежавају се посном трпезом, без обзира на дан у седмици.
Међу значајнијим славама у овом периоду је Никољдан, 19. децембра, а обиљежавају се и:
Оквирна рачуница за славље за 20 одраслих гостију крајем новембра заснована је на просјечним малопродајним цијенама из друге половине мјесеца у великим трговинским ланцима широм Србије. С обзиром на то да цијене варирају од града до града, као и између пијаца, рибарница и трговина, коначан износ може да одступа.
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Домаћини који имају сопствену зимницу и домаћу ракију, те сами припремају храну и рибу умјесто да плаћају услужно печење и готове посластице, могу знатно да умање укупан трошак.
Највеће разлике у цијени јављају се у зависности од тога да ли се риба купује свјежа или већ припремљена. Килограм свјежег шарана у трговинским ланцима и рибарницама кошта од 600 до 650 динара, пастрмка је око 700 динара, док се ослић на акцијама може наћи већ од 450 динара по килограму.
Са друге стране, килограм печене пастрмке у рибарницама кошта 1.650 динара, док димљена пастрмка, орада или бранцин достижу и 2.690 динара по килограму. Одабир готове рибе за 20 гостију може да повећа укупан трошак за око 6.000 динара.
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И домаћа израда посних торти и колача подразумијева трошак за скупље састојке, попут ораха, бадема, љешника и посне чоколаде, али наручивање из посластичарница увећава рачун за готово 5.800 динара.
За умјерен избор алкохолних и безалкохолних пића потребно је око 8.525 динара, док домаћини са сопственом шљивовицом тај издатак могу да спусте на око 6.500 динара.
За оне који немају времена за вишедневну припрему, алтернативу представљају посни кетеринг и ресторански славски пакети. Према кулинарским нормативима, за одраслу особу рачуна се од 350 до 400 грама сланог оброка и 100 до 150 грама посластица, док су порције за дјецу упола мање 200 грама сланог и 100 грама слатког програма.
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Према актуелним цјеновницима више београдских кетеринг сервиса и ресторана, цијене се крећу у сљедећим распонима:
Посно хладно предјело и коктел залогаји: од 1.300 до 1.900 динара по особи, уз посне пите са печуркама, кромпиром, зељем или вишњама, слане посне торте, брускете са туњевином и лососом, канапее и посне салате.
Комплетан посни славски кетеринг пакет: од 2.600 до 3.400 динара по особи за мени грамаже од 500 до 800 грама, који обично укључује предјело, посну сарму или пребранац, двије врсте печене рибе (најчешће шаран и пастрмка или ослић), прилог и посне ситне колаче. Уз скупљу морску рибу, попут филета лососа, ораде или бранцина, цијена прелази 3.800 динара по госту.
Посни славски мени из ресторана: од 2.500 до 3.600 динара по особи, при чему класичан норматив обухвата 150 грама посног предјела, 300 милилитара рибље чорбе, 200 грама пребранца или посне сарме, 300 грама печене рибе са кромпир салатом и посне колаче.
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Већина београдских кетеринг кућа и ресторана нуди бесплатну доставу за веће поруџбине, најчешће за више од 15 или 20 гостију, а угоститељи савјетују да се термини за Никољдан резервишу најмање двије седмице унапријед због велике потражње, преноси Блиц.
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