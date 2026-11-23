Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је током консултација са лидерима Коалиције вољних да би било пожељније да се не троше милијарде долара на подршку Кијеву већ да се тај новац уложи у сопствене економије, изјавио је његов специјални изасланик Џаред Кушнер.
Кушнер је на Иксу навео да је Трамп нагласио да би стотине милијарди које се тренутно троше на рат у Украјини могле уложити у своје економије, стварање радних мјеста, подстицање раста, снижавање цијена енергије и јачање инфраструктуре.
Свијет
Песков најавио нову рунду преговора о Украјини
"Вашингтон пост" објавио је раније ове седмице да је Трамп током телефонског разговора са учесницима Коалиције вољних, који су се састали у Берлину, позвао те земље да направе договор са Кремљом да би могли да преусмјере новац који троше на Украјину.
Према изворима, Трамп је рекао да Европљани троше "милијарде и милијарде" на Украјину, које би могли могли да потроше на своје "прелијепе земље".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму