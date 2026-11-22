Аутор:АТВ редакција
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Путовања Томаса Маркла старијег у Азију, која су у породици називана „путовањима с дјевојкама“, била су „отворена породична тајна“, открио је у првом јавном иступању Боби Лусеро, син Марклове бивше супруге Рослин Лавлес, преноси „Дејли мејл“.
Лусеро (45), који је одрастао заједно са Меган Маркл полубратом и полусестром, Томасом млађим и Самантом, рекао је за „Сандеј тајмс“ да је о овим путовањима први пут чуо од старије браће и сестара када је имао око девет или десет година, а касније и од мајке.
„Чуо сам приче док сам одрастао, приче које су моја браћа и сестре дијелили са мном, а затим, наравно, моја мајка, да ће он посјетити Филипине или негдје тамо. То би била само једна од оних ствари које би споменули, као кад кажу да је тата опет у иностранству.
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Звали су то његовим путовањима с дјевојкама“, навео је Лусеро, додајући да доб дјевојака тада није прецизирана, али да је касније претпостављао да се ради о сексуалним радницама.
Лусерове тврдње поткријепио је и његов очух Ентони Гонзалес (69), за којег се Лавлесова удала након развода од Лусеровог оца, уз напомену да је и он чуо приче о Маркловој склоности ка младим дјевојкама.
Према наводима листа, Рослин Лавлес која се за Томаса Маркла старијег удала 1965. године и са њим добила Томаса млађег и Саманту, а развела 1979. написала је у јануару 2019. године руком писано писмо лондонској Метрополитен полицији са озбиљним оптужбама на рачун бившег супруга.
Лусеро се присјетио да му је мајка, која је преминула 2024. године у 79. години, показала писмо, али да га тада није пажљиво прочитао, због чега данас жали.
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Како наводи „Дејли мејл“, касније се појавила тврдња да је Маркл говорио Лавлесовој како је одлазио на Филипине и Тајланд због тадашњих закона у тим земљама у вези са дванаестогодишњацима.
Према архивским записима, писмо из 2019. године прослијеђено је и канцеларији војводе и војвоткиње од Сасекса у Кенсингтонској палати, али у том тренутку нису предузете даље радње нити су подаци размијењени са америчким властима.
Питање овог писма поново је актуелизовано након што је Томас млађи у јулу изнио оптужбе против оца на Филипинима, гдје су обојица живјела, и прослиједио локалној полицији материјале пронађене у бившој кући у Себуу, након чега се истрага проширила и на Сједињене Америчке Државе.
Томас Маркл старији (82), који се вратио у САД ради наставка опоравка након ампутације ноге, суочава се са оптужбама у САД-у које негира, а полиција на Филипинима је затражила од тужилаштва подизање оптужница по три основа.
Према наводима листа, протекле седмице процијењен је способним за суђење, а прелиминарно саслушање на Флориди заказано је за 1. децембар.
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