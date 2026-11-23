Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица могао би да замијени Игора Додика на позицији шефа Клуба посланика ове странке.
Мазалица је тренутно замјеник шефа клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
Истовремено, након што је Додик добио мандат за састав нове Владе, у посланичким клупама највјероватније ће га замијенити Наташа Радуловић.
Она је на листи у Изборној јединици 3 била пета на листи, а СНСД је овдје освојио четири мандата.
Радуловићева је према званичним подацима Централне изборне комисије (ЦИК), освојила 3.659 гласова.
Она је функцију народног посланика обављала и у претходном, 11. сазиву Народне скупштине Републике Српске.
Наташа Радуловић је рођена у Пироту, као дијете официра бивше СФРЈ. Основно, средње и високо образовање из области математике стицала је у Нишу, Београду, Славонској Пожеги, Тузли и Бањалуци.
По занимању је професор и магистар педагошких наука, а радна каријера јој је везана за систем васпитања и образовања.
Према подацима из званичне биографије коју је објавио СНСД, активна је у овој партији од њеног оснивања и била је први предсједник Мјесног одбора Обилићево 1998. године.
Од 2000. до 2004. године била је одборник у Скупштини града Бањалука, док је од 2006. до 2016. године обављала функцију директора ЈУ „Центар за предшколско образовање и васпитање” Бањалука.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму