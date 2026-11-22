Аутор:АТВ редакција
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Професор Радомир Лукић оцијенио је, поводом 31 године од парафирања споразума о миру у БиХ, да су највеће тековине Дејтона мир и опстанак Босне и Херцеговине у својим границама.
Гостујући у централним вијестима АТВ-а, Лукић је нагласио да је мир најважнија вриједност донијета овим споразумом, истичући да се већ 31. годину живи у миру након више од три године рата, страдања и неимаштине.
"Ја мислим да је највећа тековина мир. Друга тековина је мир, трећа тековина је мир. Ако некоме мир није драг, онда заиста са таквим човјеком нешто није у реду и он би требао озбиљно да се запита шта се са њим дешава, а требали би и други људи, установе, да се запитају шта се са њим дешава", поручио је Лукић.
Према његовим ријечима, на четвртом мјесту је опстанак Босне и Херцеговине, што је било снажно опредјељење политичког Запада да она остане држава у смислу међународног права, а у унутрашњем погледу онолико колико је то могуће.
Лукић сматра да ниједна страна није у потпуности задовољна Дејтонским споразумом, наводећи да се бошњачка страна, како је рекао, никада неће одрећи сна о Босни као земљи Бошњака, док су Хрвати, према његовом мишљењу, увучени у Федерацију БиХ и сада се налазе у тешком положају.
С друге стране, оцијенио је да је Република Српска једина истински задовољна изворним Дејтоном. Говорећи о дешавањима након потписивања споразума, Лукић је навео да је дошло до девастације надлежности Републике Српске, али и истакао да је ту досегнута крајња граница.
"Република Српска по свом становништву, по свом народу, по својој политичкој организацији има сваку врсту капацитета интелектуалног, политичког, институционалног да се брине о себи и да налази своје место у Босни и Херцеговини“, рекао је Лукић.
Као највећу препреку у овом тренутку означио је Уставни суд БиХ, за који је рекао да наставља праксу ранијих високих представника, самовољно преузимајући овлашћења, мијењајући уставе и одузимајући надлежности.
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