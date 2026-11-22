Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић честитао је Игору Додику избор за мандатара за састав нове Владе Републике Српске.
Амиџић, који је и генерални секретар СНСД-а, поручио је да велике ствари траже храброст да се преузме одговорност и одлучност да се иде напријед.
"Желим ти успјех, снагу и добре резултате за Републику Српску!", истакао је Амиџић.
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