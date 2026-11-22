Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је Срни да се увијек залагао да млади, школовани и успјешни људи добију шансу, те да је веома задовољан избором Игора Додика за мандатара за састав нове Владе Српске.
Стевандић се нада да ће сарадња Народне скупштине и новог премијера Српске бити посвећена грађанима, али и великој заштити Републике Српске.
"Будући да у старту имамо и двотрећинску већину у Народној скупштини Српске и да изборни резултат омогућава много бржу и оперативнију Владу, надам се да ће се сарадња одвијати управо тако и са максималном посвећености грађанима и кроз велику заштиту Републике Српске", рекао је Стевандић, који је и предсједник Уједињене Српске.
Предсједник Републике Српске Саво Минић саопштио је данас да је Игор Додик мандатар за састав нове Владе Републике Српске.
Он је додао да је Игор Додик најмлађи мандатар у историји Републике Српске, те да очекује да до половине децембра формира нову Владу.
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