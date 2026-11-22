Аутор:Стеван Лулић
Коментари:3
Горица Додик, сестра Игора Додика, огласила се након што је њен брат изабран за мандатара за састав нове Владе Републике Српске.
Она је на сторију на друштвеној мрежи Инстаграм подијелила видео који приказује Игора Додика током сусрета са грађанима.
"Будућност Републике Српске економски стабилна, снажна, слободна, срећна", порука је коју Игор Додик изговара на снимку.
На крају видеа стоји исписано: "ПРЕМИЈЕР".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч8
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч23
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму