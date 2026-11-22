Аутор:Стеван Лулић
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Предсједник Републике Српске Саво Минић дао је Игору Додику мандат за састав нове Владе. Минић је изразио очекивање да Српска добије нову Владу до средине децембра.
Додик је најмлађи мандатар у историји Републике Српске.
Република Српска
Игор Додик: Не занимају ме заслуге, мене занимају резултати
Сам Додик, током обраћања, поручио је да га не занимају заслуге, већ конкретни резултати и најавио рад на даљем јачању Републике Српске и бољем положају свих њених грађана.
Игор Додик рођен је 25. јануара 1989. године. Отац је троје дјеце.
У Бањалуци је завршио Економску школу, а похађао је и Кембриџ љетну школу.
Република Српска
Игор Додик мандатар за састав нове Владе Републике Српске
Образовање је наставио на престижном Универзитету Бокони у Милану, гдје је стекао звање Дипломирани економиста.
Менаџерске способности је развијао као Пројект менаџер у познатој компанији "Тошиба".
Додик је доста активан и у спорту, а посебну љубав има према кошарци. Био је генерални менаџер Кошаркашког клуба Игокеа, као и предсједник регионалне АБА лиге.
Политичку каријеру је почео да гради 2024. године када је именован за организационог секретара Савеза независних социјалдемократа.
На претходним парламентарним изборима, одржаним у октобру, био је носилац листе за Народну скупштину у Изборној јединици 3.
Уједно је кандидат који је за Парламент Српске освојио највише гласова - 21.965.
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