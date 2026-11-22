Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Мене не занимају заслуге, занимају ме резултати, поручио је Игор Додик након што му је предсједник Републике Српске Саво Минић дао мандат за састав нове Владе.
Додик је рекао да прихвата мандат са пуном одговорношћу према Републици Српској и свим њеним грађанима.
Он је обећао да ће доносити одлуке, па макар и болне, ако ће оне бити добре за будућност Републике Српске.
"Грађани с правом очекују да од своје плате могу да живе достојанствено, стабилне плате и пензије, квалитетну здравствену заштиту, образовање, да њихова дјеца имају будућност", рекао је Додик и нагласио да су то све ствари на којима ће будућа Влада предано радити.
Истакао је да ће бити отворен за разговор са сваким, али не и за бескрајне расправе које не доносе ништа добро Републици Српској и грађанима.
Додик је рекао да се у јавна предузећа мора увести више рада и више одговорности.
"Од руководилаца ћу тражити брзо рјешавање проблема, а за пропусте ће сносити одговорност", рекао је Додик.
Он је истакао да је очување уставног положаја и надлежности Републике Српске трајна обавеза будуће Владе и да ће сарадња са братском Србијом имати посебно мјесто у раду нове Владе.
"Нарочито је важно да са будућом Владом Србије успоставимо блиску и ефикасну сарадњу, да наставимо заједничке пројекте и да правимо простор за нове. Ми јесмо за Европску унију, само онолико колико будемо уважавани од Уније. Сви мисле како промијенити свијет, а нико не мисли како промијенити себе. Ја сам свјестан да морамо да мијењамо себе", нагласио је Додик.
Додао је да посао који је пред будућом Владом неће бити лак и да ће бити много изазова како на унутрашњем, тако и на спољашњем плану.
"Чека нас много посла и радујем се да будемо спремни да изађемо на сваки проблем са конкретним и брзим рјешењима. Унапријед захваљујем на подршци и свакој конструктивној критици. Предрасуде ме не занимају, неуспјех није опција", поручио је Додик и закључио:
"Идемо да радимо".
Иначе, Игор Додик је организациони секретар СНСД-а, а на претходним изборима био је носилац листе ове странке у Изборној јединици три за Народну скупштину. Он је и кандидат који је освојио највише преференцијалних гласова за Народну скупштину - скоро 22.000.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму