Аутор:Стеван Лулић
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Предсједник Републике Српске Саво Минић дао је мандат Игору Додику за састав нове Владе.
Минић је ову одлуку саопштио на конференцији за новинаре након консултација са странкама владајуће коалиције.
Истакао је да је Додик најмлађи мандатар у историји Српске и додао да очекује да Влада буде формирана до средине децембра.
Најавио је да ће нова Влада наставити рад на развоју Републике Српске.
Република Српска
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Он је нагласио да је постигнут широки консензус у оквиру коалиције када је у питању име мандатара.
"Биће то Влада континуитета која ће наставити ово што се радило претходних година", рекао је Минић и додао:
"Показали смо да влада има снагу, капацитет и модалитете како прићи свим нашим грађанима".
Минић је изразио очекивање да ће нова Влада показати "још већу енергију, још већи степен иновација и свега оног што нам треба у овим временима".
Додик је организациони секретар СНСД-а, а на претходним изборима био је носилац листе ове странке у Изборној јединици три за Народну скупштину. Он је и кандидат који је освојио највише преференцијалних гласова за Народну скупштину - скоро 22.000.
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