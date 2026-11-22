Аутор:Стеван Лулић
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Бранко Блануша поднио је оставку на мјесто предсједника Српске демократске странке.
Потврђено је ово у саопштењу на Фејсбук страници СДС-а.
Блануша у саопштењу наводи да не жели бити само формални предсједник, те да је то само један од разлога зашто подноси оставку.
Каже и да су му дешавања у СДС-у у претходних година нарушила здравље.
"Поштовани чланови и симпатизери Српске демократске странке, због подјела које дуже вријеме постоје у странци, због Статута странке који је такав да предсједник има само обавезе и одговорност, а не и права да води странку, због тога што смо давно требали изабрати дисциплинску комисију, а немамо је, тако да се свако ради шта хоће и зато што се не поштују одлуке органа странке, зато што у медије, и поред одлука органа странке, свако износи оно што жели, због међусобних медијских напада између функционера странке, због личних увреда и изнесених лажи за предсједника странке од стране других чланова странке, због тога што су они који су најмање радили, гледали само свој интерес и опструисали рад странке у току кампање сада најгласнији и највећи критичари, због тога што не желим бити формални, него предсједник који води процесе у странци, а у овом условима је то немогуће, због тога што су ми дешавања у претходних годину дана нарушила здравље, дајем оставку на мјесто предсједника Српске демократске странке", навео је Блануша.
Како каже, у СДС-у СДС-и има много добрих и способних људи и да жели да СДС као велика и државотворна странка што прије изађе из оваквог стања и заузме мјесто којој јој припада.
"Како радили тако нам и Бог помогао",поручио је Блануша.
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