Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић разговара са представницима Социјалистичке партије (СП), ДЕМОС-а и НДП-а о избору мандатара.
На консултацијама делегацију ових странака предводили су лидери СП-а Петар Ђокић и ДЕМОС-а Недељко Чубриловић.
Минић је, након овог састанка, разговарао је и са представницима ДНС-а и НПС-а о избору мандатара.
На консултацијама су били присутни лидери ДНС-а и НПС-а Ненад Нешић и Дарко Бањац.
Након Нешића и Бањца на консултације су стигли и представници Уједињене Српске.
На челу делегације је био предсједник странке Ненад Стевандић.
Минић се након Уједињене Српске састао са представницима Републичке странке Српске (РСС).
У делегацији РСС-а били су Дарко Митрић, Данијел Перић и Душан Глишић.
На крају консултација Минић се састао са делегацијом СНСД-а коју је предводио предсједник Милорад Додик.
Осим Додика у делегацији су били и потпредсједник странке Жељка Цвијановић, генерални секретар Срђан Амиџић, организациони секретар Игор Додик, те портпарол Радован Ковачевић.
Предсједник Републике Српске ће у 12.00 часова саопштити ко ће бити мандатар за састав нове Владе Републике Српске.
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