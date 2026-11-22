Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник СПС-а Горан Селак рекао је да нова Влада Републике Српске треба да буде спој младости и искуства, да има нову енергију која би додатно јачала институције Српске.
Селак је истакао да је то посебно важно да би се могао дати јединствен и јасан одговор на поступања институција на нивоу БиХ, посебно Уставног суда БиХ који је оспорио вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.
"Морамо бити јединствени, и колеге из власти и из опозиције, и да кажемо да нећемо ући у формирање власти на нивоу БиХ док су ту ОХР и стране судије у Уставном суду БиХ", рекао је Селак након консултација са предсједником Републике Српске Савом Минићем о избору мандатара.
Он је навео да су Минићу дали одређене приједлоге и сугестије о томе како би требало да изгледа будућа Влада Српске.
Додао је да СПС очекује своје мјесто у новој Влади.
"СПС је партнерска партија СНСД, имамо самосталан посланички клуб, 4 посланика у Народној скупштини Републике Српске, а у влади очекујемо своје мјесто да дамо допринос за унапређење и развој Српске", ркао је Селак.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч2
Република Српска
5 ч4
Република Српска
17 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму