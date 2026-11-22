Аутор:АТВ редакција
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Политичке партије ДНС и НПС биће саставни дио нове Владе Републике Српске, рекао је предсједник НПС-а Дарко Бањац.
Бањац је истакао да су са предсједником Републике Српске Савом Минићем на консултацијама о избору мандатара истакли да је важно јединство свих политичких партија у заштити позиције Републике Српске, Дејтонског споразума и дејтонске БиХ.
"Разговарали смо о новој одлуци неуставног Уставног суда БиХ јер је увео нови правни систем у БиХ. Витални интереси ентитета су дефинисани у Уставу БиХ, Дејтонском споразуму. Уставни суд БиХ хоће да овом одлуком промијени концепт кичме функционисања БиХ, што је апсолутно неприхватљиво", рекао је Бањац новинарима.
Он је додао да тиме није угрожена само Република Српска или ентитети, већ цијела БиХ с обзиром на то да је принцип функционисања у БиХ конститутивност народа и елементи вета, преноси "Срна".
Да је Уставни суд БиХ нелегалан сагласан је и лидер ДНС-а Ненад Нешић, који је подсјетио да га чине и судије старије од 70 година.
"То је орган који у овом моменту највише руши оно у шта се заклиње - Устав БиХ", истакао је Нешић.
Он је нагласио да се ратне заставе такозване Армије БиХ неће вијорити Републиком Српском и да ће се за то пронаћи адекватан законски основ.
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