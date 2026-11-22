Аутор:АТВ редакција
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Бранко Блануша поднио је данас оставку на мјесто предсједника СДС-а, а појединима из Бијељине то није довољно па су опет ударили на њега.
На фејсбук страници "СДС Бијељина" објављен је статус у којем се Блануши поручује да се касно одлучио на ово.
"Касно Марко на Косово стиже! Умјесто што си оног дана искључио Љубишу Петровића, требао си да из странке искључиш сам себе", поручили су му и додали:
"Завршио си своје прљаве задатке, душо продана!".
Подсјећамо, како су раније потврдили из СДС-а ријеч је о званичној Фејсбук страници Градског одбора ове странке у Бијељини.
Поједини функционери странке навели су да су страницу преузели и да је воде људи блиски Љубиши Петровићу након његовог искључења из СДС-а.
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