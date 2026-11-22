Аутор:АТВ редакција
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Потпредсједник СНСД-а Мирослав Бојић сматра да је Игор Додик прави избор за мандатара за састав нове Владе Републике Српске, јер је спреман да се ухвати у коштац са проблемима.
"Познајемо се дуго и знам да је спреман на сарадњу, оперативан је на терену и спреман да се ухвати у коштац са проблемима како би дошао до рјешења", рекао је Бојић Срни.
Он је навео и да је Игор Додик прави избор за ту функцију, јер је на протеклим изборима имао највећи број појединачних гласова међу кандидатима за Народну скупштину Републике Српске.
"Сигуран сам да ће показати спремност за сарадњу са начелницима и градоначелницима, јер је у току предизборне камапње био веома ангажован и заинтересован за проблеме становника из локалних заједница широм Републике Српске", рекао је Бојић, који је и градоначелник Лакташа.
Бојић је честитао Игору Додику на именовању за мандатара, а предсједнику Републике Српске Сави Минићу на одлучности да покаже спремност да подржи младе и успјешне људе.
Предсједник Републике Српске Саво Минић саопштио је данас да је Игор Додик мандатар за састав нове Владе Републике Српске.
Он је додао да је Игор Додик најмлађи мандатар у историји Републике Српске, те да очекује да до половине децембра формира нову Владу.
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