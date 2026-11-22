Аутор:АТВ редакција
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Игор Додик је доказани оперативац и, за разлику од оних који га критикују, не продаје маглу и није од тешких ријечи, већ човјек који предано ради оно што му је стављено у задатак, изјавила је за Срну потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић.
"Као политичар који припада старијој генерацији и који је у СНСД-у 30 година, знам да требамо бити поносни на младе које смо одњеговали кроз нашу страначку структуру. Како су његове заслуге, ангажман његовог тима, однос према људима заслужни за нашу велику побједу, једнако сам убијеђена да ће се то поштовање према Републици Српској, њеним институцијама и грађанима манифестовати и кроз рад нове владе", нагласила је Цвијановић.
Она је истакла да Игор Додик није за себе тражио позицију, ни функцију, чак није ни желио да се на тај начин експонира, наводећи да је СНСД то тражио од њега јер знају за његове квалитете и способности, и за то су добили подршку њихове коалиције.
На питање Срне да прокоментариише критике појединих опозиционих политичара на приједлог предсједника Републике Српске Саве Минића да Игор Додик буде мандатар за састав нове Владе, Цвијановић је одговорила да слуша коментаре опозиције о кобајаги породичној политичкој династији и оцијенила да су то бесмислице.
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"Није професорско-академска династија кад су родитељи и дјеца универзитетски професори, нити је докторска династија кад су маме, тате и дјеца љекари. Ако је то критика, онда се на њу не осврћем", истакла је она.
Цвијановић је нагласила да је СНСД политички одговоран за процесе у Републици Српској и како су за прошла времена тражили најбоља рјешења, тако их траже и за будућа времена, додавши да ће влада на челу са Игором Додиком та рјешења проналазити.
"Најважније је да Република Српска буде мирна и стабилна, да наше институције наставе да унапређују материјални статус наших становника, унапређују наше локалне заједнице и штите уставни капацитет Републике Српске. СНСД на челу са Милорадом Додиком је то увијек стављао у врх својих политичких приоритета и тако ће бити и у будућности. Снажна парламентарна већина треба да буде ослонац новој влади да лакше савладава препреке", поручила је Цвијановић.
Она је нагласила да сваки човјек који живи у Републици Српској мора да буде важнији од цијеле планете. "Морамо поштовати људе, морамо бити на терену, морамо слушати и послушати народ. Ја сам сигурна да ће то радити Влада на чијем челу ће бити Игор Додик", рекла је потпредсједник СНСД-а.
Подсјетила је да су избори одржани и да је СНСД убједљиво побиједио и све то упркос напорима Кристијана Шмита, судских процеса, политичког Сарајева и - опозиције у Републици Српској.
"Подршка коју смо од нашег народа добили на изборима као СНСД, чији је шеф Изборног штаба био Игор Додик, обавезује нас да то повјерење не изневјеримо. Двотрећинска већина у Народној скупштини Републике Српске коју имамо са нашим коалиционим партнерима, нас такође обавезује, али и даје могућност да бирамо Владу која ће предано радити у интересу наших грађана.
За тај важан посао одредили смо Игора Додика, као младог човјека, који ће помоћи да Републику Српску почнемо све више прилагођавати потребама младих људи. При томе, Игор Додик као премијер и министри који ће бити у његовим тиму, знају да буџет Републике Српске мора задржати снажну социјалну димензију", закључила је Цвијановић.
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