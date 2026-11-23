Аутор:АТВ редакција
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Оставка Бранка Блануше на мјесто предсједника Српске демократске странке, није није изненађујућа и ту ћу ставити тачку на мој одговор, рекла је за РТРС члан Главног одбора СДС-а Александра Пандуревић.
"Очекивала сам да ће он ово урадити. Нажалост, требао је то урадити одмах након избора. Ово је закашњела оставка, када би штета по странку била много мања", навела је она.
Ова ево скоро два мјесеца , додаје Пандуревићева, Блануша је управо продубио те јазове и нанио много штете странци.
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"Оно што је признао индиректно у својој изјави је да ми немамо дисциплински правилник и да се не може нико искључити из странке. Самим тим је признао да је потпуно нестатутарно направио потез са Љубишом Петровићем, а самим тим кад је ту одлуку донио, направио је хаос у Бијељини, покушао развалити СДС у Бијељини", каже Пандуревић.
Република Српска
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Истакла је да је остало, нажалост, много посла након Блануше, да се стање у СДС-у санира и поправи.
"Ово је можда прва препрека која је уклоњена на путу опоравка СДС-а", навела је она.
(РТРС)
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