Аутор:АТВ редакција
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Власник пекаре у једном београдском насељу понудио је пекару плату од 250.000 динара, око 4.150 КМ, али ни након десет дана није нашао радника.
То је око два и по пута више од просјечне нето плате у БиХ, гдје је пекар такође дефицитарно занимање.
Оглас је био истакнут на друштвеним мрежама. Власник пекаре је за портал "Нова.рс", уз услов да не буде именован, потврдио да радника не може наћи. Од кандидата тражи да буде "вриједан, поштен и педантан", да има бар основно искуство у пекарству и да остане макар годину дана.
Ранији радници су, како каже, одлазили након неколико мјесеци. У тексту није наведено да ли је 250.000 динара нето или бруто износ.
По средњем курсу Народне банке Србије од око 117,6 динара за евро, понуда вриједи око 2.125 евра, односно око 4.150 КМ.
Зоран Пралица из Уније пекара Србије каже да недостатак радника погађа цијелу пекарску индустрију, "од бурегџија и технолога" до обичних радника. Најниже плате у пекарама, према његовим ријечима, не иду испод 90.000 динара, а мајстори који праве цијели асортиман зарађују до 200.000 динара. Прерачунато, то је од око 1.500 до око 3.300 КМ.
Милорад Антић из Форума средњих стручних школа наводи да искусан пекар или мајстор за фина пецива зарађује од 1.500 до 2.000 евра, а да су почетне плате често око 1.000 евра. Интерес ученика за занате је слаб, па је у београдској Техничкој школи "Змај" остало 90 слободних мјеста од 168, преноси "Н1".
Просјечна нето плата у БиХ у другом кварталу 2026. износила је 1.693 КМ, према Агенцији за статистику БиХ. Београдска понуда је око два и по пута већа и приближно једнака просјеку најбоље плаћених дјелатности у БиХ.
Производња хране није посебно издвојена у прегледу плата по дјелатностима, али је распон велики. За мај 2026. просјечна нето плата по дјелатностима кретала се од 1.087 до 4.612 КМ, а међу најслабије плаћенима била је припрема и услуживање хране и пића, с просјечних 1.104 КМ.
У Републици Српској пекар је званично дефицитарно занимање.
Ученици који га упишу добијају стипендију од 100 КМ мјесечно и плаћен превоз до школе, а за школску 2026/27. планиран је упис 944 ученика у 20 дефицитарних занимања у 40 средњих школа.
Разлика у платама види се и шире у региону: према посљедњем поређењу, просјечна плата у Хрватској је око 3.016 КМ, а у БиХ 1.675 КМ.
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