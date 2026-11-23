Аутор:Милица Марјановић
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Укидање бројчаних оцјена у прва три разреда основне школе приједлог је градоначелника Бањалуке. Системске промјене у образовању нису надлежност градоначелника, поручује ресорно Министарство.
"Јединице локалне самоуправе имају законом утврђене надлежности у области образовања, али оне не обухватају самостално утврђивање системских реформских рјешења у области основног васпитања и образовања. При томе је важно имати у виду да реформа основног васпитања и образовања представља сложен и свеобухватан процес који подразумијева анализу постојећег стања, утврђивање развојних приоритета и спровођење низа међусобно повезаних системских, нормативних, организационих и педагошких активности, те се не може свести на појединачне измјене у начину оцјењивања ученика у нижим разредима основне школе", наводе из
Министарство просвјете и културе Републике Српске.
Дјеца су под стресом, наставни планови и програми су преобимни, а рјешење је, чини се, већ пронађено – укинути бројчане оцјене у прва три разреда, инсистира градоначелник Бањалуке.
"Дјеца су нам под великим притиском и стресом, наставни план и програм убија наше људе не могу све то обимну да стигну и наставнике и учитеље то се мора редуковати морамо избацивати оцјењивања у прва три разреда да оцјене буду више описне да дјеци то не ствара притисак", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Прије него што се једна таква идеја представи као рјешење за растерећење дјеце, требало би да се питају они који образовни систем познају изнутра, поручују у Активу директора школа.
"Свако може предложити и дати некакве приједлоге, и оне су добро дошле ја толико искуства имам у школи ево ја бих вам сад из главе дао 15 некаквих иницијатива шта би можда било добро али то не значи да је стварно добро, за било какве иницијативе мора се урадити добра анализа и сви ефекти добри и лоши било каквог потеза тако да зна се чији је то посао и чија надлежност", рекао је Мирослав Попржен, предсједник Актива директора основних школа Бањалука.
Градоначелник треба да се бави питањима града, а реформу образовања остави институцијама Републике Српске, истиче Татјана Вилендечић.
"Када дјеца дођу у други разред све и једна учитељица у читавој Републици Српској, гарантујем и потписујем то води рачуна да прве оцјене су 4,5 и мотивационе особе дијете се томе радује оне каснији период користе тако да дијете није нешто ураидило да је оцјена слабија и на тај начин дијете припремамо да није сваки пут ни пет нити описно како ће доживјети кад дође у 4 па се сусретне са оцјеном 1", наводи Татјана Вилендечић, директор ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' Бањалука.
Учитељи, кажу, настоје да дјецу на почетку школовања постепено припреме и за успјехе и за неуспјехе.
"Дјеца се прилагоде на оцјене у 2,3 разреду и знају вриједности од 1 до 5 и ми стварно прогледамо кроз прсте и желимо да добијемо од њих највише што можемо и знају да ће за свој труд добити оцјену коју су заслужили а а требају научити некад и више да би та оцјена била одговарајућа", каже Белинда Кондић, учитељ ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' Бањалука.
Градоначелник сматра да би укидање оцјена дјецу лакше усмјерило и према областима за које показују више склоности. Педагози упозоравају да за то нема основа без претходно утврђених стандарда ученичких постигнућа.
"Оно што кључно чини оправдање да се крене у неку реформу јесте свјесност о нашем стандарду, нажалост ја још не знам као професор педагогије и као неко ко је био учитељ и школски педагог, да ми имамо тачно утврђене стандарде шта су постигнућа наше дјеце послије основне или средње школе банално да би дјеца могла да се опредијеле да, али након суштинских реформи", рекао је Бране Микановић, професор педагогије на Филозофском факултету у Бањалуци.
Теодора Бјелогрлић, мајка двоје основаца, сматра да је ранији систем био функционалнији. У пракси се, каже, показало да прелазак са описног на бројчано оцјењивање у другом разреду дјеци није нимало једноставан. Док је први разред више налик вртићу, већ у другом од њих се очекује много више.
"Мене је син првих мјесец дана другог разреда сваки дан скоро питао да ли ће то стално бити тако и да ли ће стално да се оцјењују и да за своје знање добија неку конкретну оцјену тако да приједлог да се дјеца не оцјењују мислим да није добар јер не би имали тачан увид у то колико дјеца стварно знају ни ми родитељи а ни дјеца на ком су нивоу знања", каже Теодора Бјелогрлић, родитељ.
Сигурно да има родитеља који мисле другачије, али већина педагога сагласна је да образовни систем не може да се мијења по принципу „имам идеју – мијењамо правила“. Иза сваке реформе морају стајати знање, анализа и одговорност за генерације које кроз тај систем пролазе.
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