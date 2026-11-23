Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Социјалистичка партија Српске /СПС/ предложила је Душка Милетића, предсједника Градског одбора ове партије у Приједору, за делегата у Вијећу народа Републике Српске.
Из СПС-а је саопштено да је Милетић је одборник у Скупштини града, те да је на посљедњим општим изборима био кандидат СПС-а за посланика у Народној скупштини Републике Српске.
СПС-у, у оквиру расподјеле делегатских мјеста, припада једно мјесто у Вијећу народа Републике Српске, с обзиром на то да представници ове партије нису учествовали у расподјели руководећих позиција у Народној скупштини Републике Српске, напомињу из ове странке.
Социјалистичка партија Српске у Народној скупштини Републике Српске има самосталан посланички клуб који чине четири народна посланика.
"Кандидатуром Душка Милетића СПС предлаже свог представника за делегатско мјесто које јој припада у оквиру договорене расподјеле", наводи се у саопштењу.
Предсједник Комисије парламента за избор и именовање Бојана Вокић рекла је раније Срни да су листе кандидата за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске примљене у Народној скупштини Српске у складу са предвиђеним роком.
Народна скупштина требало би да 1. децембра разматра избор делегата у Вијеће народа Српске, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч7
Република Српска
4 ч8
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму