Аутор:АТВ редакција
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Мандатар за састав нове владе Републике Српске Игор Додик одржаће сутра консултације са представницима организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, као и два јавна универзитета, те пензионерских и студентских удружења.
Додик ће се сутра у 10.00 часова састати са представницима Борачке организације Републике Српске, Организације ампутираца УДАС, Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, Савеза организација и удружења ратних војних инвалида.
Том састанку присуствоваће и представници Савеза удружења цивилних жртава рата, Савеза логораша, Удружења грађана "Ветерани Републике Српске", Удружења жена жртава рата и Организације старјешина Војске Републике Српске.
Додик ће се у 13.00 часова у сједишту Владе састати са представницима Удружења пензионера Републике Српске, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе са јавношћу.
За 13.45 часова предвиђен је сусрет са представницима универзитета у Бањалуци и и Источном Сарајеву.
"У 14.30 часова Додик ће се састати се са представницима Уније студената и Омладинског савјета Републике Српске", најављено је из Бироа Владе Републике Српске за односе са јавношћу.
Мандатар ће по завршетку свих консултација дати изјаву за новинаре, преноси Срна.
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