Аутор:АТВ редакција
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Резолуција о Вуковару писана је по наруџби хрватских европосланика и готово у потпуности прећуткује страдања српског цивилног становништва у Хрватској - убиства, прогоне, уништену имовину и стотине хиљада прогнаних, а Европски парламент је још једном показао своје право лице - лице институције која о помирењу прича, а подјеле продубљује, оцијенио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Као да српске жртве не постоје. Као да се историја пише само једном руком", навео је Додик на "Иксу".
Додик је указао да то није култура сјећања, него политички притисак упакован у резолуцију.
"И то је оно што Брисел ради деценијама - бира које ће жртве памтити, а које ће прећутати, па онда држи лекције о толеранцији и заједничким вриједностима", рекао је Додик.
Он је нагласио да се истинско помирење не може наметнути једностраним тумачењем прошлости, већ оно тражи истину о свим злочинима - без обзира на то ко их је починио и над ким.
Европски парламент је још једном показао своје право лице - лице институције која о помирењу прича, а подјеле продубљује. Резолуција о Вуковару, писана по наруџбини хрватских европосланика, готово у потпуности прећуткује страдање српског цивилног становништва у Хрватској - убиства, прогоне, уништену имовину и стотине хиљада прогнаних. Као да српске жртве не постоје. Као да се историја пише само једном руком.
То није култура сјећања. То је политички притисак упакован у резолуцију. И то је оно што Брисел ради деценијама - бира које ће жртве памтити, а које ће прећутати, па онда држи лекције о толеранцији и заједничким вриједностима.
Истинско помирење не може се наметнути једностраним тумачењем прошлости. Оно тражи истину о свим злочинима - без обзира на то ко их је починио и над ким. А док Европски парламент буде бирао чију ће бол да призна, а чију да заборави, нека не очекује да га ико озбиљан доживљава као чувара правде.
Српски народ има право на достојанствено сјећање на своје жртве - исто онолико колико и сваки други народ. И то право му нико неће одузети. Ни резолуцијом ни ћутањем.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 23, 2026
"А, док Европски парламент буде бирао чију ће бол да призна, а чију да заборави, нека не очекује да га ико озбиљан доживљава као чувара правде. Српски народ има право на достојанствено сјећање на своје жртве - исто онолико колико и сваки други народ. И то право му нико неће одузети. Ни резолуцијом ни ћутањем", поручио је Додик.
Европски парламент требало би да у четвртак, 26. новембра, гласа о спорном приједлогу резолуције чији текст су у име својих политичких група предложили Карло Реслер из Европске народне партије, Тонино Пицула из Прогресивног савеза социјалиста и демократа, Стефен Никола Бартулица из Европских конзервативаца и реформиста, те Гордан Босанац из "Зелених".
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