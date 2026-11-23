Европски парламент је још једном показао своје право лице - лице институције која о помирењу прича, а подјеле продубљује. Резолуција о Вуковару, писана по наруџбини хрватских европосланика, готово у потпуности прећуткује страдање српског цивилног становништва у Хрватској - убиства, прогоне, уништену имовину и стотине хиљада прогнаних. Као да српске жртве не постоје. Као да се историја пише само једном руком. То није култура сјећања. То је политички притисак упакован у резолуцију. И то је оно што Брисел ради деценијама - бира које ће жртве памтити, а које ће прећутати, па онда држи лекције о толеранцији и заједничким вриједностима. Истинско помирење не може се наметнути једностраним тумачењем прошлости. Оно тражи истину о свим злочинима - без обзира на то ко их је починио и над ким. А док Европски парламент буде бирао чију ће бол да призна, а чију да заборави, нека не очекује да га ико озбиљан доживљава као чувара правде. Српски народ има право на достојанствено сјећање на своје жртве - исто онолико колико и сваки други народ. И то право му нико неће одузети. Ни резолуцијом ни ћутањем.