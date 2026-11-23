Аутор:Кристина Секерез
Коментари:0
Економија и прерађивачка индустрија су у фокусу Уније послодаваца Републике Српске. То због пада индустријске производње у посљедњих неколико година, мањег броја запослених у прерађивачкој индустрији, те погоршања спољнотрговинског дефицита.
Још раније су, кажу, послали своје приједлоге за програм економских реформи.
„Мјере које очекујемо од будуће Владе јесу управо да буду усмјерене у прерађивачку индустрију, али и у укупну економију како би стварали што боље услове за привређивање, а тиме боље услове и за раднике и за раст стандарда становништва“, каже Зоран Шкребић, предсједник Уније послодаваца Републике Српске.
Конкретна рјешења, а не обећања, то траже из Савеза синдиката Републике Српске. Радник треба да постане центар свих економских политика. То подразумијева континуиран раст свих плата у Српској, закључивање општег и посебних колективних уговора, безбједнија и здравија радна мјеста, те виши ниво радничких права.
„Савез синдиката Републике Српске сматра да је коначно вријеме да радници Републике Српске требају достојанствено да живе, да живе од својих плата које могу омогућити пристојан живот, да планирају своју породицу и останак у Републици Српској. Наравно да ће Савез синдиката бити дио свих конкретних рјешења и да ћемо кроз дијалог с Владом учинити све да унаприједимо положај радника Републике Српске“, рекао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
Мандатара од пензионера неће бољети глава, поручује Слободан Брдар. Очекују континуитет добре сарадње и, наравно, повећање пензија. Прво, према закону обавезно усклађивање пензија у јануару. Надају се да ће то бити више од најављених седам и по до осам одсто. Очекују да се ни на томе неће стати.
„Ми очекујемо у току ’27. године да ћемо тражити и ванредно повећање пензија. Морам вам рећи да су пензионери озбиљна гарнитура људи. Ми смо за сарадњу, али на коректној основи и да се припазе ти стари људи онолико колико се може“, рекао је Слободан Брдар, предсједник Скупштине Удружења пензионера Републике Српске.
На врху листе приоритета Борачкој организацији Републике Српске остаје запошљавање дјеце погинулих бораца. То, поручују, чим се конституише нова влада, мора да се заврши у што хитнијем року.
„То смо обећали, договорили, то је био и закључак Владе и сви смо дали све од себе, посебно ми из БОРС-а и како рекох премијер Саво Минић да то завршимо и дабоме све оно што треба урадити, а ја сам више пута поменуо да било каква измјена, било ког закона у Републици Српској треба бити достављена БОРС-у, јер кроз те измјене закона се може помоћи нашим категоријама", рекао је Милован Гагић, предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске.
Спремност за дијалог, разумијевање за идеје, завршетак започетих, те нови заједнички пројекти, очекивања су студената. Борба за побољшање студентског стандарда неће стати.
„Са свим нашим саговорницима из Владе, и нашег ресорног министарства и од руководства Републике Српске очекујемо да ћемо наставити овај неки наш тренд до сада, гдје смо имали добру сарадњу и вјерујемо да јесу добри услови студирања, али ми ћемо се трудити да још буду бољи“, рекао је Никола Лапчевић, предсједник Уније студената Републике Српске.
Додатно побољшање привредног и економског амбијента у Српској биће приоритет новог сазива Владе. Консултације почињу сутра, али мандатар већ има јасан план.
„Aпсолутни приоритет нове Владе економија и економија, само економија“, рекао је Игор Додик, мандатар за састав нове Владе Републике Српске.
Мандатар ће консултације започети са представницима организација проистеклих из Одбрамбено – отаџбинског рата. Сутра су на распореду и два јавна универзитета, те представници пензионерских и студентских удружења.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч7
Република Српска
4 ч8
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму