Аутор:АТВ редакција
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Мирослав Нинковић, који је ухапшен ноћас због сумње да је починио кривична дјела неовлаштена производња и промет опојних дрога и недозвољена производња и промет оружја, спроведен је у Окружно јавно тужилаштво у Требињу, потврђено је за АТВ.
Како смо раније писали, ухапшени је од раније познат полицији и хапшен је због поменутих, али и других кривичних дјела.
Хроника
Пронађена огромна количина дроге и експлозива: Откривамо ко је ухапшен
Начелник Полицијске управе Требиње потврдио је хапшење, уз навођење иницијала, и додао да је током акције заплијењена велика количина различитих дрога, као и експлозив.
"Полицијски службеници су током јучерашњег дана послијеподневних часова, па до касних сати ноћи, провели у блокаду на ужем градском подручју града Требиња и прибавили наредбу за вршење претреса у куће и помоћних објеката наведеног лица. Током претреса пронађено је око један килограм бијеле прашкасте материје која својим морфолошким карактеристикама асоцира на опојну дрогу кокаин, 690 грама зељасте биљне материје која својим карактеристикама асоцира на опојну дрогу марихуану", рекао нам је Лакета.
Додао је да је такође пронађено и заплијењено 35 грама бијеле прашкасте материје која асоцира на спид, 687 грама експлозива у штапинима и 380 грама непознате материје чији састав ће бити утврђен вјештачењем.
"Такође је одузето више телефона, СИМ картица и одређена количина новца која ће се користити у доказном поступку. Наведено лице се налази тренутно у просторијама Полицијске управе Требиње и очекујемо да ће током данашњег дана бити предато у надлежност Окружног јавног тужиоца у Требињу на даље поступање", каже Лакета.
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