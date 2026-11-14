Saobraćajka u Trnu, stvaraju se gužve

Autor:ATV redakcija
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U Trnu se danas dogodila saobraćajna nesreća, a zbog koje se stvaraju velike gužve.
U naselju Trn, na staroj cesti kod Tropika, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila, javljaju vozači.
Na vozilima je pričinjena materijalna šteta,a informacija o povrijeđenima nema.
Očekuje se dolazak policije na mjesto nezgode, zbog koje se na pomenutom potezu stvaraju velike gužve.
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