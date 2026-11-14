Saobraćajka u Trnu, stvaraju se gužve

U Trnu se danas dogodila saobraćajna nesreća, a zbog koje se stvaraju velike gužve.

U naselju Trn, na staroj cesti kod Tropika, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila, javljaju vozači.

Na vozilima je pričinjena materijalna šteta,a informacija o povrijeđenima nema.

Očekuje se dolazak policije na mjesto nezgode, zbog koje se na pomenutom potezu stvaraju velike gužve.