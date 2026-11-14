Saobraćajna nezgoda na ulazu u Trebinje, saobraćaj usporen

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Foto: ATV

Na ulazu u Trebinje, iz pravca Bileće, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička automobila.

Na vozilima je pričinjena materijalna šteta, a saobraćaj na ovoj dionici puta je usporen. Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim licima niti o uzrocima nezgode. Vozačima se savjetuje oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

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