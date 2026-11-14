Novi detalji ubistva u Sarajevu: Uhapšen i otac

Autor:ATV redakcija
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Po nalogu dežurnog tužioca, istražitelji MUP-a KS juče poslijepodne lišili su slobode i oca osumnjičenog za ubistvo na Dolac Malti.
Podsjećamo, ubistvo se desilo u kafiću Port 04, a ubijen je Mehmed Smječanin.
Za ubistvom se sumnjiči 18-godišnji državljanin Njemačke Emil Semir Tahirović.
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Otac ubice se sumnjiči za krivična djela pomoć počinitelju nakon počinjenog krivičnog djela i nedozvoljeno držanje oružja.
Obojica će u toku dana biti predati u nadležnost Tužilaštva KS, prenosi Avaz
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