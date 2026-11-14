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Novi detalji ubistva u Sarajevu: Uhapšen i otac

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АТВ редакција
14.11.2026 10:49

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Novi detalji ubistva u Sarajevu: Uhapšen i otac
Foto: ATV BL

Po nalogu dežurnog tužioca, istražitelji MUP-a KS juče poslijepodne lišili su slobode i oca osumnjičenog za ubistvo na Dolac Malti.

Podsjećamo, ubistvo se desilo u kafiću Port 04, a ubijen je Mehmed Smječanin.

Za ubistvom se sumnjiči 18-godišnji državljanin Njemačke Emil Semir Tahirović.

Полиција ФБиХ

Hronika

Oglasili se iz kafića ispred kog se desila pucnjava u Sarajevu

Otac ubice se sumnjiči za krivična djela pomoć počinitelju nakon počinjenog krivičnog djela i nedozvoljeno držanje oružja.

Obojica će u toku dana biti predati u nadležnost Tužilaštva KS, prenosi Avaz

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Policija

Sarajevo

Ubistvo

hapšenje

Dolac Malta

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