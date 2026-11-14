Novi detalji ubistva u Sarajevu: Uhapšen i otac

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV BL

Po nalogu dežurnog tužioca, istražitelji MUP-a KS juče poslijepodne lišili su slobode i oca osumnjičenog za ubistvo na Dolac Malti.

Podsjećamo, ubistvo se desilo u kafiću Port 04, a ubijen je Mehmed Smječanin. Za ubistvom se sumnjiči 18-godišnji državljanin Njemačke Emil Semir Tahirović. Hronika Oglasili se iz kafića ispred kog se desila pucnjava u Sarajevu Otac ubice se sumnjiči za krivična djela pomoć počinitelju nakon počinjenog krivičnog djela i nedozvoljeno držanje oružja. Obojica će u toku dana biti predati u nadležnost Tužilaštva KS, prenosi Avaz

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.