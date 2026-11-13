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Mevlidu Jašareviću danas ističe privremeni pritvor, novog rješenja još nema

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АТВ редакција
13.11.2026 15:40

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Mevlidu Jašareviću danas ističe privremeni pritvor, novog rješenja još nema

Mevlidu Jašareviću čije su izručenje zatražile Sjedinjene Države zbog optužbi za pokušaj ubistva američkih službenika i zaposlenih u Ambasadi SAD u Sarajevu, danas ističe privremeni pritvor koji mu je Sud BiH odredio 27. oktobra u postupku izručenja.

Alma Tabaković, koja u ovom postupku brani Jašarevića, rekla je Srni da još nije dobila novo rješenje Suda BiH.

Jašarević je 27. oktobra trebao izaći iz zatvora nakon odslužene petnaestogodišnje kazne zbog napada na Ambasadu SAD u Sarajevu 2011. godine.

Sud BiH mu je nakon razmatranja zahtjeva za privremeno pritvaranje sadržanog u verbalnoj noti Ambasade SAD-a i prijedloga Tužilaštva BiH odredio mjeru privremenog pritvora.

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Tagovi :

Mevlid Jašarević

Sud BiH

Teroristički napad

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