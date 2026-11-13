Sajo, Sema i Čarli oslobođeni optužbe za premlaćivanje maloljetnika u Janji

Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je oslobađajuću presudu Safetu Beganoviću zvanom Sajo, Semiru Karjaševiću zvanom Sema i Muharemu Ahmetoviću zvanom Čarli po optužnici za brutalno razbojništvo nad maloljetnikom u Janji kod Bijeljine.

Presuda je donesena nakon što je sudsko vijeće odbilo žalbu tužilaštva.

”Žalba tužilaštva odbijena je kao neosnovana, te je potvrđena prvostepena presuda Okružnog suda u Bijeljini kojom su Beganović, Karjašević i Ahmetović oslobođeni optužbe ”, navode u Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Šta se navodilo u optužnici?

Brutalno razbojništvo nad maloljetnikom prijavljeno je u decembru 2018. godine. Prema navodima optužnice Beganović je u kafiću prijetio maloljetniku, da bi ga oko 22.30 časova ”gepekovali” u automobilu ”citroen”, koji su dovezli pred kafić. Žrtvu su u gepeku vozali 15 minuta, a onda su se zaustavili i naredili mu da izađe, te su ga krenuli tući šakama u glavu. Prema riječima žrtve sve se dešavalo pored rijeke Drine u blizini kampa u Janji.

Snimljen kako govori da je pao niz stepenice

U optužnici se navodilo da su maloljetnika bacili u blato ispred vozila i nastavili udarati nogama, što je trajalo oko pola sata. Žrtvi su iz novčanika ukrali 50 KM i u gepeku su ga vratili do kafića, gdje su mu naredili da se opere. Upozorili su ga da nikome ne smije pričati da su ga tukli i da svima mora reći da je povrede zadobio pri padu niz stepenice, što je Beganović snimio mobilnim telefonom.

Prijetnje ubistvom

Maloljetnika su nakon toga natjerali da dva puta ode do bankomata i podigne po 100 KM. Oko 00.30 časova odvezli su ga kući i zaprijetili mu da će ga ubiti ukoliko progovori o svemu što se dešavalo.