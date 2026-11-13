UZNEMIRUJUĆE: Objavljen snimak nasilja nad pacijentom psihijatrije u BiH

Lokalni zenički portal "Zenicablog" objavio je videosnimak nadzornih kamera iz Kantonalne bolnice Zenica (KBZ) povezan sa slučajem fizičkog nasilja nad pacijentom na Odjeljenju psihijatrije KBZ, zbog kojeg je uhapšeno pet zaposlenika ove zdravstvene ustanove.

Prema ranije objavljenim informacijama, slučaj se odnosi na 24-godišnjeg pacijenta iz Bugojna, a događaj je nadležnim organima prijavljen iz uprave i menadžmenta bolnice.

Nakon prijave uslijedile su istražne radnje i hapšenje osumnjičenih zaposlenika.

Prema pisanju ovog portala, sumnju u prvobitnu verziju događaja izazvale su okolnosti nakon što su tehničari prijavili napad pacijenta.

Pregled snimka potom je otvorio pitanja o njihovom postupanju i (ne)propisnosti procedure i upotrebi sile prema mladiću.

Riječ je o desetak minuta snimka koji prikazuju postupanje u nekoliko situacija, a portal navodi da su policija i tužilaštvo od uprave Bolnice preuzeli cjelokupan snimak dešavanja proteklih dana na tom Odjeljenju.

Menadžment Kantonalne bolnice Zenica saopštio je da su poduzete zakonske i institucionalne mjere radi utvrđivanja svih činjenica. Iz bolnice su poručili da imaju nultu toleranciju prema nasilju, neprofesionalnom ponašanju i narušavanju medicinske etike.

Odgovornost osumnjičenih, te eventualnu odgovornost propusta pravovremenog i adekvatnog nadzora nad njihovim radom, kao i sve okolnosti događaja biće predmet daljnjeg postupanja nadležnih institucija.

Očekuje se da danas tokom dana Tužilaštvo zatraži pritvor za petoricu osumnjičenih.

Privedeni su, te se u policijskom zadržavanju do odluke suda i tužilaštva nalaze, B.M.(35), H.V. (34), K.L. (24), S.S. (37) i M.D. (36), svi tehničari zaposlenici KB Zenica, piše Zenicablog.