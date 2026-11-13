Logo

Nova tragedija u BiH: Jedna osoba poginula u teškom udesu!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
13.11.2026 18:13

Komentari:

0
Nova tragedija u BiH: Jedna osoba poginula u teškom udesu!
Foto: Envato/travelarium

Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se danas, nešto prije 17 sati, dogodila u Vrapčićima, sjeverno od Mostara.

Prema prvim informacijama, automobil je na magistralnom putu M-17 udario pješaka, koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Na mjestu događaja nalaze se pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), kao i ekipa Hitne pomoći.

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do nesreće. Više informacija biće poznato nakon obavljenog policijskog uviđaja.

Zbog nesreće je saobraćaj na magistralnom putu M-17, na dionici kroz Vrapčiće, otežan.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu, prenosi Avaz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

udes

Mostar

Saobraćajna nesreća

Poginuo pješak

Komentari (0)

Više iz rubrike

Mevlidu Jašareviću danas ističe privremeni pritvor, novog rješenja još nema

Hronika

Mevlidu Jašareviću danas ističe privremeni pritvor, novog rješenja još nema

5 h

1
Nasilje nad pacijentom u Zenici

Hronika

UZNEMIRUJUĆE: Objavljen snimak nasilja nad pacijentom psihijatrije u BiH

6 h

2
Patkoviću 10 godina zatvora za ubistvo zarobljenog komandanta HVO-a u Zenici

Hronika

Patkoviću 10 godina zatvora za ubistvo zarobljenog komandanta HVO-a u Zenici

6 h

0
Sajo, Sema i Čarli oslobođeni optužbe za premlaćivanje maloljetnika u Janji

Hronika

Sajo, Sema i Čarli oslobođeni optužbe za premlaćivanje maloljetnika u Janji

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima