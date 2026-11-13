Nova tragedija u BiH: Jedna osoba poginula u teškom udesu!

Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se danas, nešto prije 17 sati, dogodila u Vrapčićima, sjeverno od Mostara.

Prema prvim informacijama, automobil je na magistralnom putu M-17 udario pješaka, koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Na mjestu događaja nalaze se pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), kao i ekipa Hitne pomoći.

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do nesreće. Više informacija biće poznato nakon obavljenog policijskog uviđaja.

Zbog nesreće je saobraćaj na magistralnom putu M-17, na dionici kroz Vrapčiće, otežan.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu, prenosi Avaz.