Nova tragedija u BiH: Jedna osoba poginula u teškom udesu!

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se danas, nešto prije 17 sati, dogodila u Vrapčićima, sjeverno od Mostara.
Prema prvim informacijama, automobil je na magistralnom putu M-17 udario pješaka, koji je od zadobijenih povreda preminuo.
Na mjestu događaja nalaze se pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), kao i ekipa Hitne pomoći.
Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do nesreće. Više informacija biće poznato nakon obavljenog policijskog uviđaja.
Zbog nesreće je saobraćaj na magistralnom putu M-17, na dionici kroz Vrapčiće, otežan.
Vozačima se savjetuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu, prenosi Avaz.
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