Ubio suprugu u Hrvatskoj, pa sve ispričao komšinici: „Dođi do kapije da ti nešto kažem“

Policija je u petak kasno uveče, 13. novembra, privela starijeg muškarca iz Starih Mikanovaca, mjesta između Vinkovaca i Đakova, zbog sumnje da je ubio svoju suprugu.

Kako saznaje hrvatski portal "24sata", muškarac je nakon zločina otišao do komšinice, kojoj je rekao da je ubio suprugu i zamolio je da pozove policiju.

Komšinica ispričala šta se dogodilo

"Družili smo se ovog popodneva i otišla sam kući. Popila sam tabletu i legla pred televizor kako bih zaspala, ali me u jednom trenutku trgnulo snažno kucanje. Kada sam upitala ko je na prozoru, komšija me pozvao da izađem do kapije. Rekao mi je da je ubio ženu i zamolio me da pozovem policiju", ispričala je potresena komšinica.

Ubrzo su na mjesto događaja stigli policija i Hitna pomoć.

Područje oko kuće je ograđeno, a policija je započela uviđaj.

Policija potvrdila pronalazak tijela žene

O slučaju se oglasila i Policijska uprava vukovarsko-srijemska, potvrdivši da je u stanu pronađeno tijelo žene sa vidljivim povredama.

"Policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske su na osnovu dojave u 21.24 časa, u Starim Mikanovcima, unutar stana zatekli mrtvo tijelo ženske osobe. Smrt i vidljive povrede potvrdili su radnici Hitne medicinske pomoći", saopštila je policija.

Zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica krivičnog djela, muškarac koji se dovodi u vezu sa slučajem nalazi se pod nadzorom policije.

Kriminalistička istraga je u toku, a okolnosti smrti žene tek treba da budu utvrđene.