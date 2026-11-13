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Arena Sport se povlači iz dvije zemlje

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13.11.2026 15:37

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Arena Sport se povlači iz dvije zemlje
Foto: Printscreen

Arena Sport postepeno se povlači s tržišta Hrvatske i Slovenije, ali datum konačnog prestanka emitovanja još nije službeno potvrđen. Iako se među gledaocima spominje mogućnost da kanali nestanu već 1. januara 2027. godine, zasad nema potvrde da će se to tada dogoditi.

Telekom Srbija, vlasnik Arene Sport, još je u februaru 2025. najavio postepeno povlačenje iz ove dvije zemlje i prestanak kupovine novih sportskih prava za njihova tržišta.

Prema najavljenom modelu, povlačenje bi se odvijalo postepeno, uz nastavak prijenosa takmičenja za koja postoje važeći ugovori.

Za BiH nema najava povlačenja

Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, nema najava da će Arena Sport napustiti domaće tržište. Telekom Srbija odlučio je poslovanje usmjeriti na Srbiju, BiH, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju.

Za gledaoce u Hrvatskoj i Sloveniji nastavak praćenja kanala zavisiće od njihove dostupnosti kod televizijskih operatera, dok će ponuda pojedinačnih prenosa zavisiti od trajanja i teritorijalnog obuhvata sportskih prava.

Dostupnost kanala ne garantuje iste prenose

Ključna je razlika između dostupnosti televizijskog kanala i prava na emitovanje određenog takmičenja. Sportska prava ugovaraju se za pojedinačna tržišta, pa Arena Sport može nastaviti prenositi neku ligu u Srbiji, a istovremeno izgubiti pravo da je prikazuje u Hrvatskoj ili Sloveniji.

Zbog toga gledaoci u ove dvije zemlje nemaju garanciju da će nakon isteka tamošnjih prava iste utakmice moći pratiti putem inostranih verzija Arene Sport. To zavisi od teritorijalnih ograničenja i ugovora s nosiocima prava.

(Fokus)

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Tagovi :

Arena sport

Hrvatska

Slovenija

emitovanje

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