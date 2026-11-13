Poznati jutjuber poginuo u stravičnoj nesreći: Slike iz Crne Gore slamaju srce

Južnokorejski jutjuber Čo Džin Vu, poznatiji kao "JinsTravel", poginuo je u 33. godini tokom biciklističkog putovanja kroz Boliviju.

Na njega je 4. novembra u gradu El Alto naletio kamion, a vozač je pobjegao sa mjesta nesreće, ali je kasnije pronađen i uhapšen, piše „Ekspres“.

Podsjetimo, Čo Džin Vu pokrenuo je svoj Jutjub kanal 2020. godine, gdje je objavljivao snimke putovanja, upoznavanja različitih kultura i susreta sa ljudima širom svijeta.

Tokom 523 dana velike evropske avanture prešao je oko 23.200 kilometara i posjetio čak 36 zemalja. Među njima je bila i Crna Gora, koju je posjetio kao 20. zemlju na svom putovanju. Fotografija na kojoj nasmijan pozira pored table „Dobro došli u Crnu Goru“, sa biciklom i prtljagom, svjedoči o njegovom boravku u toj zemlji.

U posljednjoj avanturi istraživao je Južnu Ameriku. Nakon Meksika i Perua stigao je u Boliviju, gdje je planirao da nastavi putovanje. Njegova porodica saopštila je tužnu vijest i zahvalila svima koji su pratili njegov rad i podržavali ga.

Posebno emotivnu dimenziju ovoj priči daje činjenica da je imao želju da posjeti čuvenu bolivijsku slanu pustinju Salar de Ujuni. Nakon njegove smrti, porodica je odlučila da njegove posmrtne ostatke odnese upravo na to mjesto i tako simbolično ispuni san koji nije ostvario za života.