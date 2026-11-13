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Poplave u Sloveniji: Voda prodrla u kuće

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АТВ редакција
13.11.2026 14:30

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Poplave u Sloveniji: Voda prodrla u kuće
Foto: Pixabay

Obilne kišne padavine izazvale su danas, 13. novembra, izlivanje pojedinih rijeka iz korita u različitim dijelovima Slovenije, a očekuje se da će poplavne vode početi da se povlače tokom noći.

Kako prenosi slovenačka novinska agencija STA, situacija je najteža u dolini Vipave, na jugozapadu zemlje, gdje su brojni lokalni putevi poplavljeni.

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Obilna kiša u donjem dijelu doline Vipave poplavila je puteve između Vipave i Nove Gorice.

Poplavljene kuće i objekti

Više objekata na području Ajdovščine takođe je poplavljeno, uključujući dijelove postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i tri kuće.

Pojedini putevi na ovom području potpuno su zatvoreni za saobraćaj, dok su drugi veoma teško prohodni.

Rijeka Vipava izlila se duž celog svog toka, prvenstveno na područjima koja su i ranije bila izložena čestim poplavama.

U drugim dijelovima Slovenije, reka Kolpa izlila se iz korita na pojedinim mjestima na jugoistoku zemlje.

Očekuje se povlačenje vode

Prema podacima slovenačke Agencije za životnu sredinu (ARSO), poplavne vode duž tokova Vipave i Kolpe trebalo bi da počnu da se povlače tokom noći, dok se prestanak padavina očekuje večeras.

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Vodostaji rijeka nastavljaju da rastu, naročito na jugu zemlje i na većini vodotokova u centralnoj Sloveniji, prije nego što, prema prognozama, počnu da opadaju u nedjelju.

Obilne padavine povećale su i opasnost od odrona zemljišta, posebno u zapadnim i jugoistočnim dijelovima Slovenije.

(Telegraf.rs)

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