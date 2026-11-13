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Snimao studentkinju u toaletu fakulteta

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АТВ редакција
13.11.2026 14:06

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Snimanje, fotografisanje
Foto: Pexels & Photo by Caleb Oquendo

Zagrebačka policija krivično je prijavila 24-godišnjaka zbog sumnje da je, bez znanja i pristanka, neovlašteno snimao studentkinju u toaletu Filozofskog fakulteta u Zagrebu, s ciljem povrede njene privatnosti.

Prema policijskim sumnjama, muškarac je 5. novembra u poslijepodnevnim satima došao do toaleta u kojem se nalazila žena te ju je neovlašteno snimio bez njenog znanja i pristanka.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv osumnjičenog podnijela krivičnu prijavu Opštinskom krivičnom državnom tužilaštvu u Zagrebu zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela neovlaštenog snimanja.

Prema nezvaničnim informacijama iz medija, riječ je o studentu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu koji je navodno studentkinje u ženskom toaletu snimao i u januaru ove godine.

Uprava Fakulteta potvrdila je da je protiv studenta pokrenula disciplinski postupak te mu izrekla privremenu suspenziju do donošenja konačne odluke Disciplinskog suda.

Fakultet je o incidentu obavijestio studente i zaposlenike te ih pozvao na pojačan oprez i prijavljivanje sumnjivog ponašanja.

Policija je saopštila da protiv 24-godišnjaka ranije nije postupala niti ga je krivično prijavljivala.

(Dnevnik)

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snimanje

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