Osumnjičenima za smrt Periša prijetili zatvorenici, spriječen i fizički napad?

Četvorica zatvorenika, osumnjičenih za smrt Kristiana Josipa Periša, iznenada su premještena iz zagrebačkog zatvora Remetinec u pritvorske jedinice u Lipovici i Karlovcu, iako im je ranije određen jednomjesečni istražni zatvor.

Kako nezvanično saznaje portal 24sata, razlog ovog hitnog premještaja je ozbiljna prijetnja po njihovu sigurnost. Prilikom dolaska uhapšenih medicinskih tehničara u Remetinec, ostali zatvorenici su im počeli glasno dobacivati i vikati, a navodno je došlo i do pokušaja fizičkog napada na jednog od njih.

Procijenjeno je da bi njihov daljnji boravak u Remetincu bio previše rizičan, posebno nakon nedavnog incidenta kada je četrdesetak zatvorenika odbilo ući u ćelije u znak protesta zbog loših uslova.

Region Evo gdje su sada osumnjičeni za brutalno ubistvo Periša

Nadležni su zaključili da bi prisustvo osumnjičenih za ovaj slučaj moglo biti okidač za potpunu eskalaciju i još veće nemire unutar zatvora.

"Nije ovdje problem samo u tome što je riječ o slučaju iz psihijatrijske bolnice Jankomir, na šta su zatvorenici posebno osjetljivi, već i činjenica da se terete za nanošenje teških tjelesnih povreda i teško ubistvo u ustanovi koja bi trebala služiti za pružanje pomoći. Zatvorenici na takve stvari ne reaguju dobro. Kada dođe do ovakvih dobacivanja i direktnih prijetnji, sigurnosna procjena nalaže da se osumnjičeni odmah izmjeste. Da su ostali i da je došlo do masovnijeg napada, pitanje je kako bi pravosudni policajci to uspjeli obuzdati u situaciji kada u zatvoru boravi više zatvorenika nego što je kapacitetima dozvoljeno", navodi izvor.