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Osumnjičenima za smrt Periša prijetili zatvorenici, spriječen i fizički napad?

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АТВ редакција
13.11.2026 14:56

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Osumnjičenima za smrt Periša prijetili zatvorenici, spriječen i fizički napad?
Foto: Unsplash

Četvorica zatvorenika, osumnjičenih za smrt Kristiana Josipa Periša, iznenada su premještena iz zagrebačkog zatvora Remetinec u pritvorske jedinice u Lipovici i Karlovcu, iako im je ranije određen jednomjesečni istražni zatvor.

Kako nezvanično saznaje portal 24sata, razlog ovog hitnog premještaja je ozbiljna prijetnja po njihovu sigurnost. Prilikom dolaska uhapšenih medicinskih tehničara u Remetinec, ostali zatvorenici su im počeli glasno dobacivati i vikati, a navodno je došlo i do pokušaja fizičkog napada na jednog od njih.

Procijenjeno je da bi njihov daljnji boravak u Remetincu bio previše rizičan, posebno nakon nedavnog incidenta kada je četrdesetak zatvorenika odbilo ući u ćelije u znak protesta zbog loših uslova.

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Nadležni su zaključili da bi prisustvo osumnjičenih za ovaj slučaj moglo biti okidač za potpunu eskalaciju i još veće nemire unutar zatvora.

"Nije ovdje problem samo u tome što je riječ o slučaju iz psihijatrijske bolnice Jankomir, na šta su zatvorenici posebno osjetljivi, već i činjenica da se terete za nanošenje teških tjelesnih povreda i teško ubistvo u ustanovi koja bi trebala služiti za pružanje pomoći. Zatvorenici na takve stvari ne reaguju dobro. Kada dođe do ovakvih dobacivanja i direktnih prijetnji, sigurnosna procjena nalaže da se osumnjičeni odmah izmjeste. Da su ostali i da je došlo do masovnijeg napada, pitanje je kako bi pravosudni policajci to uspjeli obuzdati u situaciji kada u zatvoru boravi više zatvorenika nego što je kapacitetima dozvoljeno", navodi izvor.

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Kristian Josip Periš

Ubistvo

Crna hronika

Hrvatska

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