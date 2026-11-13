Neobična scena iz američkog grada Detroita izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, nakon što su dva konja ušla u gradski autobus.

Prošetali su njegovom unutrašnjošću i izašli na zadnja vrata.

Slučaj se dogodio 7. novembra u ulici 7 Majl Ist, u blizini Strasburg Strita. Snimak je zabilježila Elesia Dru, koja se automobilom kretala tom ulicom i zaustavila kada je ugledala neobičan prizor.

Na videu se vidi kako dvije osobe uvode osedlane konje u autobus, dok vozač spušta rampu za ulazak putnika sa invaliditetom. Životinje su prošle kroz vozilo i nekoliko sekundi kasnije izašle na zadnja vrata.

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Vlasnik konja Džordan Vilijams, član organizacije "Urban Siti Kaubojs", rekao je za lokalnu televiziju "WHYZ" da je tog dana učestvovao na događaju tokom kojeg su djeca imala priliku da jašu konje.

Kako je objasnio, kada je autobus naišao, pitao je vozača da li može da uvede životinje u vozilo kako bi napravili snimak.

Cilj mu je, tvrdi, bio da skrene pažnju na prisustvo crnih kauboja i konjičke kulture u Detroitu.

"Nije mi prvi rodeo", našalio se Vilijams, dodajući da je i ranije uvodio konje u gradske autobuse.

Prema njegovim riječima, u autobusu su se u tom trenutku nalazila dva ili tri putnika i niko nije povrijeđen.

Ipak, gradsko odjeljenje za saobraćaj Detroita (DDOT) saopštilo je da istražuje slučaj, ističući da takvo ponašanje nije u skladu sa pravilima prevoza i da može ugroziti bezbjednost i izazvati neprijatnosti putnicima.

Iz ove službe podsjetili su da je u autobusima dozvoljen prevoz službenih životinja, koje moraju biti pod kontrolom i ne smiju zauzimati sjedišta.