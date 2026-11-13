Jedan dio kuće se ne kadi i u njemu se ne moli: Sveštenik objasnio zašto

Sveštenik Dejan Krstić objasnio je zašto se toalet po običaju izostavlja prilikom kađenja doma, naglašavajući da razlog nije u tome što su ljudsko tijelo ili prirodne potrebe grešni.

Povod je bilo obraćanje vjernice koja se moli dok se kupa i boravi u toaletu, jer tada jedino ima priliku da bude sama, prenosi "Religija.rs".

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Žena je željela da razumije zbog čega bi takvo mjesto bilo neprimjereno za obraćanje Bogu. Otac Dejan je u odgovoru razdvojio prirodne potrebe od načina na koji pristupamo molitvi.

Molitva zaslužuje pažnju i sabranost

Prema njegovom objašnjenju, važno je kakav odnos pokazujemo prema onome kome se obraćamo. Kao primjer naveo je razgovor sa posebno uvaženim gostom, za koji bismo izabrali odgovarajuće mjesto i okolnosti. Takva pažnja, poručio je, ima značaj i u molitvi.

Pritom je naglasio da čovjek ne treba da misli da ga Bog na određenom mjestu ne čuje.

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"To ne znači da Bog negdje nije prisutan", objasnio je sveštenik.

Smisao kađenja važniji je od obilaska prostorija

Kađenje doma povezano je sa molitvom za mir, zdravlje i blagoslov ukućana. Dim tamjana simbolično predstavlja molitvu koja se uzdiže ka Bogu, pa ovaj čin svoj smisao dobija upravo kroz molitveno obraćanje.

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Obično se započinje pred kućnom ikonom, uz kandilo ili svijeću. Zato pažnju ne treba svesti samo na pitanje kroz koje će prostorije proći kadionica.

Otac Dejan podsjetio je i da se prilikom bogojavljenskog osvećenja doma osvećenom vodom krope kupatila i toaleti. Izostavljanje toaleta prilikom kađenja, prema njegovom tumačenju, predstavlja način iskazivanja poštovanja prema svetom, a ne izdvajanje dijela kuće iz Božjeg blagoslova.