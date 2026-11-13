Zbog vršnjačkog nasilja završio na psihijatriji, a onda je uslijedio pakao

Majka je progovorila o traumatičnom iskustvu sina tokom psihijatrijskog liječenja te upozorila na probleme s kojima se suočavaju roditelji djece kojoj je potrebna stručna pomoć.

"Molio me da ga izvučem, rekao je da prolazi pakao", ispričala je kroz suze samohrana majka za Dnevnik.hr o svom tada 14-godišnjem sinu, koji je prije dvije godine završio u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mlade u Zagrebu.

Četrnaestogodišnjak je zbog dugotrajnog i intenzivnog vršnjačkog nasilja doživio emocionalni slom, naglo je smršao te je počeo odbijati ići u školu. "Jednostavno je zbog svega puknuo", kaže majka.

Sa sinom se uputila psihijatru u zagrebački KBC, koji je iskreno poručio da dječaku ne može pomoći ukoliko ne želi biti hospitalizovan te preporučio liječenje u ustanovi zatvorenog tipa. Tako su završili u "Kukuljevićevoj".

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"Bolje idite kući. Pa dijete samo ne želi ići u školu", prepričava nam majka riječi doktorske na prvom razgovoru.

"Tada sam počela plakati od muke i moliti ih da ga prime, da mu pomognu. Na kraju su ipak pristali, a doktorska mi je zbog moje reakcije poručila da odem 'tamo preko', misleći na odjel psihijatrije za odrasle", rekla je majka.

Dječak je bio hospitalizovan ukupno osam dana. Majci je obećano da će njegovo liječenje obuhvatiti individualnu, grupnu, radnu i muzičku terapiju. Međutim, tokom cijelog tog perioda, tvrdi majka, s dječakom nije obavljen niti jedan razgovor, a jedini oblik liječenja koji je primio su tablete. Valja pritom napomenuti da 14-godišnjak prije toga nije primao terapiju lijekovima.

"U osam dana niko moje dijete nije čak ni pitao je li dobro, kako se osjeća. Žalio se da ga vrijeđaju. U sobi, koja se naveče zaključavala, bilo ih je četvero, svi s različitim stepenom poteškoća. Jedan je prijetio ubistvom, tokom noći je crtao crteže na kojima su obješene osobe. Dovedeš dijete tamo jer je doživjelo traumu pa onda dobije još jednu", ispričala je majka.

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Doktorka, kaže nam, gotovo uopšte nije bilo. Njeno dijete nisu posjećivali, a na njene pozive nisu odgovarali. Prilikom jednog susreta u bolnici s drugim roditeljima prišao im je ljekar koji je ondje bio na zamjeni te se žalio da je morao doći u drugu smjenu jer su svi uzeli bolovanje. "Niko ne voli raditi s djecom", rekao je.

Zbog svega je majka u konačnici dječaka izvukla iz bolnice, u kojoj, tvrdi, ništa za njega nije napravljeno. Tražila je očitovanje direktorka bolnice, a javila se i inspekciji. Nakon nekog vremena dobila je mejl od bolnice u kojem navode da nisu utvrđeni nikakvi propusti.

Što je bilo poslije?

Njen sin danas ima 16 godina, a i dalje se bori s istim problemima. Dugo je vremena majka pokušavala pronaći privatnog psihologa koji bi pomogao njezinu djetetu, ali bezuspješno. "Na kraju se sve svede na skupi privatni angažman. Ne možeš računati na drugu pomoć."

Sin sada ide na kratke mjesečne razgovore u KBC Zagreb te prima terapiju lijekovima. Zbog cijele situacije izgubio je jednu godinu školovanja, a zbog zdravstvenog stanja polaže samo razredne ispite.

"Javne recenzije bolnice pokazuju da su i drugi imali negativna iskustva, ovo nije izoliran slučaj", ispričala je.

Najgore od svega je, kaže majka, što se za potrebnu pomoć na kraju nemaš kome obratiti.