Ruše kuće da ne bi rušili auto salon: Mijenja se trasa auto-puta u BiH

Trasa budućeg auto-puta Orašje–Tuzla biće pomjerena za oko 30 metara kako bi se izbjeglo rušenje Folksvagenovog prodajno-servisnog kompleksa kod Tuzle.

Međutim, zbog izmjene trase povećava se broj stambenih objekata predviđenih za uklanjanje.

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Federalno ministarstvo životne sredine i turizma donijelo je rješenje prema kojem za izmjenu trase budućeg auto-puta Orašje–Tuzla na poddionici Čanići–Šićki Brod nije potrebna nova studija uticaja na životnu sredinu niti ekološka dozvola.

Riječ je o izmjeni kod Milešića, gdje se trasa pomjera za oko 30 metara kako bi se izbjeglo rušenje velikog poslovnog objekta, prenosi "Biznisinfo" portal.

Trasa pomjerena kod Folksvagenovog kompleksa

Ministarstvo je rješenje donijelo 6. novembra, na zahtjev JP „Auto-putevi FBiH“. Ocijenjeno je da se na izmijenjenu trasu mogu primijeniti mjere zaštite životne sredine iz studije odobrene 2024. godine.

Izmjena obuhvata oko 1,9 kilometara trase unutar LOT-a 5 Čanići–Šićki Brod, poddionice duge 7,5 kilometara na prilazu Tuzli iz pravca Orašja.

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Kod mosta Milešići projektovana je blaža krivina kako bi auto-put prošao između postojećih objekata. Riječ je o području kod Folksvagenovog prodajno-servisnog kompleksa kompanije Nipeks, uz magistralni put M18.

U novom rješenju Ministarstvo navodi da se pomjeranjem trase izbjegavaju otkup i uklanjanje poslovnog objekta.

Projektanti su analizirali četiri varijante, a odabrano rješenje ocijenjeno je povoljnijim u pogledu odnosa troškova i koristi.

Prema dokumentu, izmijenjena trasa zahtijeva manje potpornih konstrukcija, šipova i drugih radova na stabilizaciji terena, čime se smanjuju troškovi i tehnički rizici izgradnje.

Više kuća predviđeno za uklanjanje

Međutim, pomjeranjem trase povećava se površina zemljišta obuhvaćena eksproprijacijom, kao i ukupan broj objekata predviđenih za uklanjanje.

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U rješenju se posebno navodi da će više stambenih objekata biti obuhvaćeno eksproprijacijom.

Tačan broj kuća koje će biti obuhvaćene novom trasom nije naveden u dokumentu.

Šta se još mijenja na trasi?

Izmijenjeno je i rješenje za most Milešići, koji će biti dug 339 metara.

Most će prelaziti preko magistralnog puta M18, željezničke pruge Brčko–Banovići, kao i Mramorskog i Osojačkog potoka.

Odustalo se od izmještanja dvije lokalne saobraćajnice, pa je iz projekta izostavljen još jedan, ranije planirani most.

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Poddionica Čanići–Šićki Brod dio je dionice Tuzla–Maoča, duge oko 24 kilometra.

Na završnom dijelu prema Tuzli, uz mostove i prelaze za lokalne puteve, planirani su petlja Mijatovići, centar za održavanje i kontrolu saobraćaja, kao i prolaz za životinje.